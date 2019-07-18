فرجاني ساسي يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا للجونة

شارك التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وخاض اللاعب المران في اليوم الأول بعد عودته من

المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم افريقيا 2019 بمصر.

ورغم حالة الإجهاد التي عانى منها ساسي

إلا أنه أصر على المشاركة في التدريبات الجماعية من أجل الاستعداد للمواجهات المهمة المقبلة للفريق بالدوري بداية من مباراة الجونة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة على ملعبه يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.