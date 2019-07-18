المقاصة يهزم المتحدة بهدف نظيف وديا في 3 أشواط

فاز فريق الكرة بنادي مصر للمقاصة ، بقيادة أحمد حسام ميدو ، على فريق المتحدة بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، في أولى اللقاءات الودية للمقاصة استعدادا للموسم الكروي الجديد.
سجل هدف المقاصة اللاعب الناشئ عبدالله جمعة في الدقيقة 22 من الشوط الاول .
واقيمت المباراة من ثلاثة اشواط بناء علي طلب ميدو وبالاتفاق
وأشاد ميدو بالتجربة الودية ، في ظل مشاهدة جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق والوقوف على الحالة البدنية والفنية لهم ، ومدى استيعابهم لفكره التدريبي خلال فترة الاعداد الاولى والتي انطلقت مطلع الاسبوع الماضي في اطار الاستعداد للموسم الجديد .
وحضر اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة ، المباراة الودية ، في إطار سياسته لتدعيم ومساندة الجهاز الفني للفريق وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد .
ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل ، بمواجهة الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر .
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