المقاصة يهزم المتحدة بهدف نظيف وديا في 3 أشواط

فاز فريق الكرة بنادي مصر للمقاصة ، بقيادة أحمد حسام ميدو ، على فريق المتحدة بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، في أولى اللقاءات الودية للمقاصة استعدادا للموسم الكروي الجديد.

سجل هدف المقاصة اللاعب الناشئ عبدالله جمعة في الدقيقة 22 من الشوط الاول .

واقيمت المباراة من ثلاثة اشواط بناء علي طلب ميدو وبالاتفاق

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مع الجهاز الفني لفريق المتحدة ، واقيم كل شوط في زمن نصف ساعة وشارك المقاصة ب 33 لاعبا في المباراة ،حيث دفع أحمد حسام "ميدو" ، خلال الأشواط الثلاثة للمباراة الودية بجميع لاعبي الفريق القدامى والصفقات الجديدة والعائدين من الاعارة وبعض اللاعبين الناشئين والوقوف علي مستوي جميع اللاعبين قبل الموسم الجديد.

وأشاد ميدو بالتجربة الودية ، في ظل مشاهدة جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق والوقوف على الحالة البدنية والفنية لهم ، ومدى استيعابهم لفكره التدريبي خلال فترة الاعداد الاولى والتي انطلقت مطلع الاسبوع الماضي في اطار الاستعداد للموسم الجديد .

وحضر اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة ، المباراة الودية ، في إطار سياسته لتدعيم ومساندة الجهاز الفني للفريق وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد .

ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل ، بمواجهة الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر .