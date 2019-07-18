إنتر ميلان يحدد بديل لوكاكو

قرر نادي أنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأورجواني كبديلاً عن لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة بعد تمسك إدارة مانشستر يونايتد بلاعبها والمغالاة في ثمنه.
وذكرت صحيفتي "جازيتا ديللو سبورت" و "توتوسبورت" إن إنتر ميلان قد حدد الأورجوياني إدينسون كافاني مهاجم الباريس كأحد أهم الصفقات التي يرغب في التعاقد معها بالموسمالجديد.
وقد رأي أنتر ميلان في ذلك اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إمكانية التعاقد معه نظراً لمستواه المادي القليل، وإنتهاء التعاقد معه بنهاية الموسم سوف يجعل ضمه أمراً سهلاً.
وتأتي رغبة ميلان في تغير طريقه نظراً لمطالب الشياطين الحمر الكثيرة لبيع لوكاكو نالتي التي تصل إلي مبلغ 80
ويسعي المدير الفني لضم مهاجمه الجديد من أجل وجوده جمباً إلي جمب مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعدما تأكد رحيل لاعبه ماورو إيكاردي عن الفريق بسبب مشاكله العديدة.
وبإمكان ميلان دفع راتب المهاجم لنابولي وباليرمو والذي قد يصل إلي مبلغ 9 مليون يورو.
وتمكن كافاني من تسجيل 193 هدفاً في باريس سان جيرمان في 279 مباراة وأحرز الدوري الفرنسي 5 مرات، وسبق له أن سجل خلال 3 مواسم 100 هدفاً في نابولي نظراً لمعرفته بأجواء الدوري الإيطالي.
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