فرجاني ساسي يعود إلى الزمالك وينتظم في التدريبات

حضر فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك الأول لكرة القدم إلى مقر النادي اليوم من أجل الانتظام في تدريبات الفريق بعد

الانتهاء من المشاركة مع منتخب تونس في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة على ملعبه يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر منتخب تونس أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا 2019.