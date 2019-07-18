مصطفى فتحي يؤدي تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم

خاض مصطفى فتحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم وذلك قبل خوض الفريق تدريباته الجماعية بساعة كاملة. الفريق تدريباته الجماعية بساعة كاملة. ويؤدي فتحي تدريبات في الجيم بهدف الوصول لحالة بدنية مثالية بعد التعافي من الإصابة وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب. لحالة بدنية مثالية بعد التعافي من الإصابة وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة على ملعبه يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

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