فشل مفاوضات ريال مدريد مع بول بوجبا

أكدت تقارير إسبانية أن مفاوضات ريال مدريد الإسباني مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي انتهت بالفشل. وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أخبر زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بصعوبة التعاقد مع مواطنه بول بوجبا في الصيف الجاري. رئيس ريال مدريد أخبر زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بصعوبة التعاقد مع مواطنه بول بوجبا في الصيف الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يرفض رحيل اللاعب الفرنسي الدولي خلال الميركاتو الحالي. يرفض رحيل اللاعب الفرنسي الدولي خلال الميركاتو الحالي. ويرغب ريال مدريد من التعاقد مع لاعب خط وسط قوي في ظل رغبة زين الدين زيدان في إعادة تشكيل الفريق استعدادًا للموسم الجديد من أجل تعويض الإخفاق الكبير في الموسم الماضي والخروج من جميع البطولات.

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