رياضة | المقاصة يهزم المتحدة 0/1 وديا في 3 أشواط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يهزم المتحدة 0/1 وديا في 3 أشواط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، بقيادة أحمد حسام ميدو، على فريق المتحدة بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، في أولى اللقاءات الودية للمقاصة استعدادا للموسم الكروي الجديد.

سجل هدف المقاصة اللاعب الناشئ عبدالله جمعة في الدقيقة 22 من الشوط الاول .

واقيمت المباراة من ثلاثة اشواط بناء علي طلب ميدو وبالاتفاق مع الجهاز الفني لفريق المتحدة، واقيم كل شوط في زمن نصف ساعة وشارك المقاصة ب 33 لاعبا في المباراة، حيث دفع أحمد حسام "ميدو"، خلال الأشواط الثلاثة للمباراة الودية بجميع لاعبي الفريق القدامى والصفقات الجديدة والعائدين من الاعارة وبعض اللاعبين الناشئين والوقوف علي مستوي جميع اللاعبين قبل الموسم الجديد. Advertisements وأشاد ميدو بالتجربة الودية، في ظل مشاهدة جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق والوقوف على الحالة البدنية والفنية لهم، ومدى استيعابهم لفكره التدريبي خلال فترة الاعداد الاولى والتي انطلقت مطلع الاسبوع الماضي في اطار الاستعداد للموسم الجديد. وحضر اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة، المباراة الودية، في إطار سياسته لتدعيم ومساندة الجهاز الفني للفريق وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية، يوم 1 سبتمبر المقبل، بمواجهة الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر.

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