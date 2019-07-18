رياضة | على غرار ميسي.. رونالدو يطالب إدارة يوفنتوس بضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على غرار ميسي.. رونالدو يطالب إدارة يوفنتوس بضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن إدارة يوفنتوس حاولت إرضاء البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بالتعاقد مع صفقات قوية من أجل إضافة قوة للفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وانضم إلى صفوف فريق يوفنتوس في ميركاتو الصيف حتى الآن كلاً من؛ آرون رامزي، أدريان رابيوت، وجيانلويجي بوفون، وميريح ديميرال، ولوكا بيليجريني، بالإضافة إلى صفقة الموسم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس بعد صرع مع برشلونة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كريستيانو رونالدو يريد ضم إيفان راكيتيتش إلى يوفنتوس وسيحل الأزمة التي ستواجه إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الذي سيجد بدائل كثيرة في متوسط ميدان البارسا مع قدوم فرينكي دي يونج.

وينوي راكيتيتش مغادرة برشلونة حيثُ سيجد زيادة في راتبه البالغ 10 ملايين يورو إلى جانب أن الضرائب في إيطاليا أقل بالنسبة للاعبي كرة القدم عنها في إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب ساري يريد أن يسد راكيتيتش ثغرة وسط الميدان في يوفنتوس مع ماتويدي وسامي خضيرة، بالإضافة إلى الأسماء الأخيرى في المراكز المختلفة بالفريق وبجانب كريستيانو رونالدو سيصبح اليوفي أفضل وأكثر قوةً.