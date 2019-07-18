رياضة | صدام قوي بين رئيس الزمالك وخالد جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام قوي بين رئيس الزمالك وخالد جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت أزمة كبيرة بين رئيس نادي الزمالك وخالد جلال المدير الفني للفريق بسبب القائد محمد إبراهيم خلال الفترة الحالية.

ويرفض خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك رحيل محمد إبراهيم متمسكاً ببقاء اللاعب مع الأبيض في الموسم الجديد.

بينما يرفض رئيس النادي استمرار اللاعب في الموسم الجديد حيث ينوي إدخاله في صفقة تبادلية بالفترة الحالية لضم لاعب من فريق بيراميدز.

ورفض محمد إبراهيم تجديد عقده مقابل الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد وطلب من إدارة القلعة البيضاء دخوله الفئة الأولى بالفريق وهو مايرفضه مسئولو النادي.