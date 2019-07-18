رياضة | تاريخيًا.. تفوق كاسح لمنتخب مصر على منتخبات مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخيًا.. تفوق كاسح لمنتخب مصر على منتخبات مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم الخميس، قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر ضمن مجموعة سهلة هي المجموعة السابعة والتي ضمت معه منتخبات (كينيا - توجو - جزر القمر).

ويتفوق منتخب مصر تاريخيًا على منتخبات مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أن منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي في مرات المشاركة في البطولة الإفريقية بـ24 نسخة، والأكثر تتويجًا باللقب القاري برصيد 7 ألقاب، بالإضافة للكثير من النجاحات والإنجازات والارقام القياسية لمنتخبنا الوطني على كافة المستويات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد منتخبات مجموعته:-

1- كينيا:

شارك منتخب كينيا في بطولة أمم إفريقيا 6 مرات سابقة أعوام 1972، 1988، 1990، 1992، 2004، 2019، ولم يستطيع تجاوز الدور الأول خلال مشاركاته السابقة.

تقابل منتخب كينيا في 22 مواجهة سابقة مع منتخب مصر في مختلف البطولات، فاز منتخب الفراعنة في 18 مباراة، مقابل هزيمة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، وسجل منتخبنا الوطني 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

أول مواجهة بين منتخب مصر ونظيره الكيني كانت في 25 مارس لعام 1965 في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، وفاز منتخبنا الوطني بنتيجة 4-3 سجل الأهداف (فاروق السيد - رضا "هدفين" - حمادة إمام).

والتقي المنتخبين المصري والكيني 4 مرات سابقة في تصفيات أمم إفريقيا، فاز منتخب الفراعنة في 3 مباريات، مقابل انتصار وحيد لمنتخب كينيا، وسجل منتخب مصر 11 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف.

أكبر انتصار في مواجهات مصر وكينيا، كان لصالح منتخب الفراعنة بخماسية نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما في قطر في 27 فبراير لعام 2012، سجل الأهداف (محمد صلاح - أحمد حسن - أحمد عيد عبد الملك - أحمد خيري - أحمد عبد الظاهر).

آخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت مباراة ودية في 30 أغسطس لعام 2014، وانتهت بفوز منتخب مصر 1-0 سجله مهاجم الأهلي (عمرو جمال).

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2- توجو:

شارك منتخب توجو في بطولة أمم إفريقيا 9 مرات سابقة أعوام 1972، 1984، 1998، 2000، 2002، 2006، 2010، 2013، 2017، وأفضل إنجازاته في البطولة الإفريقية بلوغ الدور ربع النهائي عام 2013.

تقابل منتخب توجو مع منتخب مصر في 8 مواجهات سابقة في مختلف البطولات، فاز منتخب الفراعنة في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراة، سجل المنتخب المصري 22 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

أول مواجهة جمعت منتخب مصر مع نظيره منتخب توجو كانت في 10 مارس 1984 في بطولة أمم إفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أكبر إنتصار في مواجهات مصر وتوجو كان لصالح منتخب الفراعنة بنتيجة 7-2 في مباراة ودية جمع المنتخبين يوم 18 ديسمبر لعام 1997 وسجل الأهداف ( عبد الستار صبري - حسام حسن "هدفين" - سمير كمونة - هادي خشبة - عبد الظاهر السقا - أحمد حسن).

لم يلتقي المنتخبين المصري والتوجولي في أي مباراة سابقة بتصفيات أمم إفريقيا.

آخر مواجهة جمعت منتخب مصر مع توجو كانت في 28 مارس 2017 وكانت مواجهة ودية انتهت بفوز الفراعنة 3-0 سجل الأهداف (كهربا - أحمد الشيخ - محمد النني).

3- جزر القمر:

لم يشارك منتخب جزر القمر في بطولة أمم إفريقيا طوال تاريخه ويأمل في تحقيق ذلك الإنجاز خلال نسخة 2021.

ولم يتقابل منتخب جزر القمر مع منتخب مصر في أي مباراة سواء ودية أو رسمية، وستكون مواجهاتهما في تصفيات أمم إفريقيا هي الأولي بين المنتخبين في تاريخهما.