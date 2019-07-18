رياضة | "التصويب" سلاح الأهلي قبل موقعة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التصويب" سلاح الأهلي قبل موقعة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للتصويبات في مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفني الفقرة الفنية التي اشتملت على إرسال العرضيات من الجانبين إلى اللاعبين على حدود منطقة الجزاء قبل التسديد على المرمى.

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يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء القادم ، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام فرق البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة في إطار الاستعداد لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات مسابقة الدوري.