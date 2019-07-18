رياضة | تقارير إيطالية.. باريس ويوفنتوس يُجهزان لكبري مفاجأت الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إيطالية.. باريس ويوفنتوس يُجهزان لكبري مفاجأت الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية، إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي يتفاوضان حاليًا مع نيمار من أجل اقناعه بالانتقال إلى صفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت قناة "Rai Sport" الإيطالية أن الناديين الفرنسي والإيطالي يتفاوضان مع نيمار، حيث يضغط يوفنتوس نيمار بحلم اللعب بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيري.

وأضافت القناة، يمكن أن يكون مستقبل النجم البرازيلي في إيطاليا مع هدف واضح ألا وهو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن في تورينو يحلمون بتجميع نيمار ورونالدو سويًا، وقد يكون ديبالا المفتاح.