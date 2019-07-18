رياضة | عاجل.. نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021، والتي أقيمت اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، على وقوع المنتخبات العربية في مجموعات متوازنة.

وجاءت القرعة على النحو التالي :-

المجموعة الأولى: مالي - غينيا - ناميبيا - الفائز في مباراة ليبيريا مع تشاد.

المجموعة الثانية: بوركينافاسو - أوغندا - مالاوي - الفائز في مباراة جنوب السودان والسيشل.

المجموعة الثالثة: غانا - جنوب إفريقيا - السودان - الفائز في مباراة موريشيوس وساو تومي.

المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - الغابون - أنغولا - الفائز في مباراة دجيبوتي وغامبيا.

المجموعة الخامسة: المغرب - موريتانيا - إفريقيا الوسطى - بوروندي.

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المجموعة السادسة: الكاميرون - الرأس الأخضر (كاب فيردي) - موزمبيق - رواندا.

المجموعة السابعة: مصر - كينيا - توغو - جزر القمر.

المجموعة الثامنة: الجزائر - زامبيا - زيمبابوي - بوتسوانا.

المجموعة التاسعة: السنغال - الكونغو - غينيا بيساو - إسواتيني (سوازيلاندا سابقاً).

المجموعة العاشرة: تونس - ليبيا - تنزانيا - غينيا الاستوائية.

المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار - النيجر - مدغشقر - إثيوبيا.

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا - بنين - سيراليون - ليسوتو.