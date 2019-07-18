رياضة | الأهلي يحسم مصيره من ضم نجمي منتخب الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصيره من ضم نجمي منتخب الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية موقف النادي الأهلي من التعاقد مع ثنائي منتخب الجزائر، يوسف بلايلي وبغداد بونجاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلي أن النادي الأهلي قد فتح مفاوضات مع الترجي التونسي لضم البلايلي، وحصل على موافقة اللاعب، لكن المبالغة في المقابل المالي المطلوب من النادي التونسي للاستغناء عن اللاعب تسببت في تعثر الصفقة.

وأوضحت التقارير أن الأهلي عرض على "بلايلي" الاستمرار مع الترجي الموسم المقبل، والانتقال للقلعة الحمراء الموسم بعد المقبل، بعد إنتهاء عقده مع النادي التونسي، وينتظر الحصول على رد اللاعب بشأن هذا العرض.

أما بخصوص "بونجاح" سيكون من الصعب على الأهلي حسم الصفقة في الوقت الحالي خاصة وأن المقابل المادي للصفقة يفوق إمكانيات النادي وكذلك الراتب الذي يحصل عليه اللاعب.