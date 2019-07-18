رياضة | تأهب في الكاف بسبب "كاس" ومصير نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأهب في الكاف بسبب "كاس" ومصير نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، اليوم الخميس، أن "كاف" ينتظر قرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، لتحديد مصير مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي.

قال الملغاشي من القاهرة في اليوم التالي لاجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد القاري: "الناديين لا يريدان حلنا بالتراضي، لأنهما ارتكبا أخطاء، نحن في فترة من الإصلاحات ولم يتم تعديل نصوصنا بعد من أجل الفصل في هذا النوع من الأمور، لهذا السبب نحن مضطرون لكي نكون مرنين".

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وأوضح: "ننتظر قرار كاس، وسنتحرك وفقاً لذلك".

ويتعين على محكمة التحكيم الرياضي اتخاذ قرار بحلول 31 يوليو الحالي بشأن هذه المباراة التي قرر الاتحاد الأفريقي إعادتها خارج تونس بعد كأس الأمم الأفريقية التي تختتم غداً الجمعة في مصر.