رياضة | رسميًا.. الوحدة السعودي يتعاقد مع جودوين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الوحدة السعودي يتعاقد مع جودوين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الوحدة السعودي منذ لحظات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر انضمام اللاعب الإسترالي كرايج جودوين إلى صفوف الفريق في إطار التدعيمات التي رصدها مجلس إدارة الفريق من أجل ضمان مركز يليق بالفريق في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

حيث جاءت تغريدة النادي كالآتي : "إدارة نادي الوحدة توقع رسميًا مع الأسترالي كرايج جودوين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد وصوله للمعسكر الخارجي في سلوفينيا حيث سينضم غدًا لتدريبات الفريق".

ويعسكر نادي الوحدة السعودي حاليًا في سلوفينيا إستعدادًا لإنطلاق الموسم الرياضي الجديد من الدوري السعودي للمحترفين حيث يخوض العديد من المباريات الودية خلال المعسكر الخارجي بالإضافة إلى التدريبات البدنية والجماعية.