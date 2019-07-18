رياضة | تعرف على مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت القرعة الخاصة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون، اليوم الخميس، على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأِسفرت مجموعة الفراعنة عن الوقوع بالمجموعة السادسة في التصفيات وأعلنت عن مواجهة كلًا من.. "كينيا، توجو، جزر القمر".

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وكانت مصر استضافت النسخة الحالية لبطولة الأمم الإفريقية بالبطولة التي ستنتهي مساء غدً الجمعة بمباراة الجزائر والسنغال، على ملعب القاهرة الدولي في نهائي كان توتال مصر 2019.