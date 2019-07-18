رياضة | للمرة الثامنة.. طرفا المباراة النهائية لأمم أفريقيا من مجموعة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثامنة.. طرفا المباراة النهائية لأمم أفريقيا من مجموعة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد 22 يوماً فقط من آخر مواجهة جرت بينهما في النسخة الحالية للبطولة.

ولعب المنتخبان في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات للبطولة الحالية، إذ فاز المنتخب الجزائري 1-0 على نظيره السنغالي في الجولة الثانية لمباريات المجموعة، والتي جرت في 27 يونيو (حزيران) الماضي.

وهذه هي المرة الثامنة التي يكون فيها طرفا المباراة النهائية لأمم أفريقيا، منتخبان سبق لهما أن التقيا في الدور الأول للبطولة، إذ جرى نفس الأمر في 7 نسخ سابقة.

وكانت المرة الأولى في نسخة المسابقة التي جرت بإثيوبيا عام 1968، إذ تواجد منتخبا الكونغو الديمقراطية وغانا، طرفا المباراة النهائية، في مجموعة واحدة، ففاز المنتخب الغاني 2-1 في الدور الأول، قبل أن يثأر المنتخب الكونغولي الديمقراطي سريعاً، ويفوز 1-0 في المباراة النهائية، ليتوج بلقبه الأول آنذاك.

وجاءت المرة الثانية في نسخة البطولة التي أقيمت بليبيا عام 1982، إذ تعادل المنتخبان الليبي والغاني 1-1 في دور المجموعتين، قبل أن يفوز المنتخب الغاني 7-6 بركلات الترجيح على نظيره الليبي عقب تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية، ليتوج منتخب "النجوم السوداء" بلقبه الرابع في البطولة حتى الآن.

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وتجدد الأمر في نسخة عام 1988 بالمغرب، إذ تعادل منتخبا الكاميرون ونيجيريا 1-1 في الدور الأول، قبل أن يفوز منتخب "الأسود غير المروضة" 1-0 في النهائي، ليفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وفي النسخة التالية التي أقيمت بالجزائر عام 1990، حقق المنتخب الجزائري فوزاً كاسحاً 5-1 على نظيره النيجيري في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل أن يواصل منتخب "الخضر" تفوقه في النهائي ويفوز 1-0 على "النسور الخضراء"، ليتوج بلقبه الأفريقي الوحيد حتى الآن.

وبعد مرور 16 عاماً، تكرر الأمر نفسه في نسخة المسابقة عام 2006 بمصر، إذ فاز المنتخب المصري 3-1 على كوت ديفوار في مرحلة المجموعات، ليعود منتخب "الفراعنة" ويفوز 4-2 بركلات الترجيح على منتخب "الأفيال" في المباراة النهائية، بعد التعادل السلبي بينهما في الوقتين الأصلي والإضافي، ليتوج بلقبه الخامس في البطولة آنذاك.

وعاد المنتخب المصري ليكرر الأمر نفسه في النسخة التالية التي أقيمت بغانا عام 2008، إذ تغلب على منتخب الكاميرون 4-2 في مستهل مبارياتهما بمرحلة المجموعات، قبل أن يفوز على منتخب "الأسود غير المروضة" من جديد 1-0 ليحتفظ بالكأس للمرة الثانية على التوالي ويفوز باللقب للمرة السادسة في ذلك الوقت.

وكانت المرة الأخيرة التي يلتقي خلالها منتخبان من نفس المجموعة في النهائي، بنسخة عام 2013 في جنوب أفريقيا، حيث تعادلت نيجيريا 1-1 مع بوركينافاسو في بداية مشوارهما بدور المجموعات، قبل أن يفوز منتخب "النسور الخضراء" 1-0 في النهائي على نفس المنافس، ليحرز لقبه الثالث في أمم أفريقيا حتى الآن.