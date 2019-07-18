رياضة | مفاجأة.. مدرب جديد في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مدرب جديد في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية إلى أن جوسيب ماريا بارتاميو رئيس برشلونة الإسباني، توصل إلى إتفاق مع فيكتور فالديز الحارس التاريخي السابق للفريق الكتالوني لقيادة فريق الشباب بالبلوجرانا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النادي الكتالوني اتفق مع فالديز على تولي القيادة الفنية لفريق برشلونة للشباب بداية من الموسم الحالي.



وحقق فالديز الكثير من البطولات المحلية والأوروبية والقارية مع برشلونة، حيث حصد 6 بطولات للدوري الإسباني، ولقبين لكأس الملك، و6 ألقاب للسوبر الإسباني، و3 بطولات دوري أبطال أوروبا، وبطولتين للسوبر الأوروبي ومثلهم لكأس العالم للأندية.