قرعة أمم أفريقيا 2021: مصر في المجموعة السابعة (تعرّف على نظام التصفيات والمواعيد)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 والمقرر إقامتها بدولة الكاميرون، وذلك في مقر الاتحاد الأفريقي بمصر. وقام «كاف» بتصنيف دول القارة إلى 5 مستويات، ومن المقرر أن تلتقي منتخبات التصنيف الخامس «ذهاب وعودة» عن طريق المواجهات المباشرة في التصفيات التمهيدية، على أن ينضم الفائزون إلى منتخبات التصنيف الرابع لبدء دور المجموعات من التصفيات. وأسفرت قرعة الأدوار التمهيدية والمقرر إقامتها بنظام الذهاب والعودة كالتالي: ليبيريا X تشاد جنوب السودان X سيشيل موريشيوس X ساو تاومي جيبوتي X جامبيا بينما جاءت قرعة الـ12 مجموعة كالتالي:

المجموعة الأولي ضمت كلًا من: مالي وغينيا وناميبيا والفائز من مواجهة ليبيريا وتشاد. المجموعة الثانية: بوركينا فاسو وأوغندا ومالاوي والفائز من مواجهة جنوب السودان وسيشيل. المجموعة الثالثة: غانا وجنوب أفريقيا والسودان والفائز من موريشيوس وساو تاومي. المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية والجابون وأنجولا والفائز من جيبوتي وجامبيا. المجموع الخامسة: المغرب وموريتانيا وأفريقيا الوسطى وبوروندي. Advertisements المجموعة السادسة: الكاميرون والرأس الأخضر وموزمبيق ورواندا. المجموعة السابعة: مصر وكينيا وتوجو وجزر القمر. المجموعة الثامنة: الجزائر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا. المجموعة التاسعة: السنغال والكونغو وغينيا بيساو وإي سواتيني. المجموعة العاشرة: تونس وليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية. المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار والنيجر ومدغشقر وإثيوبيا. المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا وبنين وسيراليون وليسوتو. ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون بعد عامين. وجاءت المواعيد كالآتي: تصفيات المستوى الخامس: يومي 7 و15 أكتوبر 2019 الجولتان 1 و2 من دور المجموعات: 11 و19 نوفمبر 2019 الجولتان 3 و4 من دور المجموعات: 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020 الجولة 5 من دور المجموعات: في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 الجولة 6 والأخيرة: في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.

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