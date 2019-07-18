شكرا لقرائتكم خبر عن أوبي ميكيل يعلن اعتزاله اللعب الدولي: مصر بدأت وانتهيت فيها من مشواري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جون أوبي ميكيل، قائد منتخب نيجيريا، رسميًا، اعتزاله اللعب الدولي مع النسور الخضراء، عقب حصده الميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر، حتى 19 يوليو.

وكان منتخب نيجيريا قد تمكن من الفوز على تونس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بهدف دون رد، لتحصد النسور الميدالية البرونزية في البطولة.

وتقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه أوديون إيجالو بعد خطأ من خط دفاع تونس، لتفشل محاولات نسور قرطاج في بلوغ التعادل.

وكتب جون أوبي ميكيل، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» إنه قرر اعتزال اللعب الدولي.

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وقال قائد النسور: «مصر ذلك البلد الذي بدأت فيه وانتهيت فيه من مشواري مع منتخب بلادي».

وتابع: «في عام 2006 كانت أول بطولة أفريقية أشارك فيها مع منتخب نيجيريا، وفي عام 2019 في مصر أيضا أنهيت مشواري الدولي».

ومضى: «لقد بدأت مسيرتي مع منتخب بلادي منذ عام 2003 مع منتخب الشباب تحت 17 عاما، وأنا ممتن لنيجيريا لأنها وضعتني على الساحة العالمية، ولمنتخب بلادي أنه منحني فرصة للظهور أمام العالم».

واستطرد: «أنا الآن في سن الـ32، أعتقد أنه حان الوقت كي أتقاعد من المنتخب الوطني، وأترك الباب للشباب كي يقودوا النسور، لقد قاموا بعمل رائع في تلك البطولة وتمكنوا من حصد الميدالية البرونزية عن استحقاق».

وأتم بقوله: «أشكر كل الجماهير النيجيرية على كل تلك الثقة والدعم والحب، التي أظهرتها لي خلال الـ15 عاما الماضية».