شكرا لقرائتكم رغم مرور الأيام العجاف.. مصطفى فتحى "وحيد" فى مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شارك فتحى بديلاً فى آخر 4 دقائق من المباراة الودية بدلاً من محمد حسن، حيث قام بتقديم عدد من المراوغات أمام لاعبى أمونيا القبرصى وسدد كرة تصدى لها الحارس.
ورغم تألق مصطفى فتحى فى معسكر قبرص إلا أن خالد جلال المدير الفنى للزمالك طالبه بخوض تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك قبل خوض الفريق تدريباته الجماعية بساعة كاملة بهدف الوصول لحالة بدنية مثالية بعد التعافي من الإصابة وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.
الجدير بالذكر أن مصطفى فتحى خضع، لعملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطه المنظار الجراحى، فى ألمانيا، وذلك بعد معاناته من الإصابات المتكررة فى الغضاريف والأربطة الداخلية والخارجية للركبة.
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