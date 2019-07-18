شكرا لقرائتكم رغم مرور الأيام العجاف.. مصطفى فتحى "وحيد" فى مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت جماهير الزمالك فى فرحة عارمة بعدما عاد مصطفى فتحى لاعب الفريق الأبيض للمشاركة فى المباريات بعد غياب طويل وذلك أمام أمونيا القبرصى فى المباراة التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

شارك فتحى بديلاً فى آخر 4 دقائق من المباراة الودية بدلاً من محمد حسن، حيث قام بتقديم عدد من المراوغات أمام لاعبى أمونيا القبرصى وسدد كرة تصدى لها الحارس.

ورغم تألق مصطفى فتحى فى معسكر قبرص إلا أن خالد جلال المدير الفنى للزمالك طالبه بخوض تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك قبل خوض الفريق تدريباته الجماعية بساعة كاملة بهدف الوصول لحالة بدنية مثالية بعد التعافي من الإصابة وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

الجدير بالذكر أن مصطفى فتحى خضع، لعملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطه المنظار الجراحى، فى ألمانيا، وذلك بعد معاناته من الإصابات المتكررة فى الغضاريف والأربطة الداخلية والخارجية للركبة.

وتعود آخر مشاركة لفتحى مع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى، فى الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت يوم 5 يناير الماضى، منذ 6 أشهر و7 أيام، أى منذ 188 يومًا.