شكرا لقرائتكم باسم مرسى يحسم مصيره مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من باسم مرسى مهاجم الزمالك المنتهية إعارته من نادى سموحة السكندرى أنه سيحسم مصيره مع الفريق الأبيض غدا الجمعة.

أكد المصدر لـ الخليج 365 أن هناك جلسة ستجمع بين مسئولى الزمالك واللاعب غدا فى مقر النادى لتحديد مصيره من البقاء مع الفريق الأبيض أو الرخيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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أضاف المصدر أن باسم مرسى تلقى العديد من العروض المحلية فى الوقت الحالى إلا أنها ما زالت فى محل الدراسة لتحديد وجهة اللاعب فى الفترة المقبلة.

وتناثرت تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية حول تلقى اللاعب عروضا من الانتاج الحربى، والاتحاد السكندرى، وبعض أندية الدوري .