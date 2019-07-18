شكرا لقرائتكم جلسة خاصة تجمع لاسارتى بالوافد الجديد للقلعة الحمراء أليو ديانج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادى الأهلى، جلسة خاصة مع المالي أليو ديانج الوافد الجديد للقلعة الحمراء قبل مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، وأشاد لاسارتي خلال الجلسة بديانج، مؤكداً على أنه سيكون إضافة قوية للفريق، وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، وكان نيانج قد وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء، حيث خضع للكشف الطبي اليوم قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

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فيما خاض كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق جلسة تأهيل قبل انطلاق مران الفريق، ويعاني نيدفيد من الإصابة في غضروف الركبة حيث خضع لعملية جراحية، ويؤدي برنامجًا تأهيليًا قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، وعقب جلسة التأهيل خضع نيدفيد لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للاطمئنان على حالته.

وعقد مارتن لاسارتي جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر وذلك على هامش المران الجماعي، واستفسر لاسارتي خلال هذه الجلسة من طبيب الأهلي حالة اللاعبين المصابين أمثال سعد سمير وكريم نيدفيد ورمضان صبحي، ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.