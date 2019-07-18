شكرا لقرائتكم العين فضاحة.. ديانج صفقة الأهلى الجديدة هدفه دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن المالى أليو ديانج صفقة الأهلى الجديدة عينه على دورى أبطال أفريقيا فى مشواره الذى يتسلله داخل القلعة الحمراء.

ظهر المالى أليو ديانج خلال التقاطه بعض الصور التذكارية من أمام دولاب بطولات الأهلى وعينه على كأس دورى أبطال أفريقيا.

ديانج يسجل الظهور الأول مع الأهلى



سجل صفقة النادي الأهلي الجديدة المالى أليو ديانج الظهور الأول فى القلعة الحمراء منذ قليل تمهيداً للمشاركة فى المران المقرر له السادسة مساء اليوم، الخميس، باستاد التتش، بعدما تعاقد النادى الأهلي مع اللاعب مؤخراً لمدة خمسة مواسم قادماً من مولودية الجزائر.

Advertisements

ديانج يقول بجولة لمنشآت الأهلى



وحرص ديانج على القيام بجولة داخل النادي الأهلي، والتقط بعض الصور التذكارية بجوار دولاب بطولات النادي والنصب التذكاري لشهداء النادي.

ووصل ديانج إلى القاهرة أمس لبداية مشواره بشكل رسمى مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم.

أمير توفيق ينجز صفقة ديانج



وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد نجح فى إنهاء صفقة ديانج مع نادى المولودية الجزائرى وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته فى القاهرة وسافر اللاعب إلى بلاده مؤخراً لقضاء عدة أيام مع أسرته قبل بدء تجربته مع الأهلي رسمياً.