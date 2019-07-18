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تدريبات منفردة لمصطفى فتحى لرفع الحالة البدنية...

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جدة - عمرو شويل خضع مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأول لفريق الكرة بالزمالك، لتدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك قبل خوض الفريق تدريباته الجماعية بساعة كاملة ويؤدى مصطفى فتحى تدريبات في الجيم بهدف الوصول لحالة بدنية مثالية بعد التعافي من الإصابة وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

 

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ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة على ملعبه في الدوري الممتاز حيث سيخوض الأبيض 3 مواجهات حاسمة للبطولة بدايتها بمواجهة الجونة الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى، والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

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ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المتبقية له بالدورى للفوز بلقب البطولة هذا الموسم، وذلك بعدما احتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

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