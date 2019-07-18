المغربي فتوحي لاعباً للحزم موسمين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم يوم الخميس، توقيعه رسمياً مع اللاعب المغربي إدريس فتوحي لمدة موسمين، قادماً من صفوف فريق دبا الفجيرة. وخاض اللاعب العديد من التجارب الاحترافية أبرزها مع نادي لوهافر وإستر الفرنسيين، كما لعب لناديي عجمان ودبا الفجيرة الإماراتيين. وعلى الصعيد الدولي لعب فتوحي، 29 عاماً، مع المنتخب المغربي للفئات السنية، 20 و23 عاماً، فيما لم يمثل الفريق الأول حتى الآن.

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