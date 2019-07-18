شكرا لقرائتكم فوزير يوقع مع الرائد عقداً لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقدت إدارة الرائد مع لاعب الوسط المغربي محمد فوزير لمدة موسمين قادماً من النصر الذي يمتلك بطاقته الدولية. ووقع فوزير عقده مع النادي بحضور رئيس النادي فهد المطوع ووكيل أعماله، على أن يلتحق بتدريبات الفريق يوم الخميس. ولعب فوزير للنصر موسم 2017-2018 بعدما اشترى بطاقته الدولية من الفتح الرباطي المغربي، ومن ثم أعاره الموسم الماضي إلى اتحاد طنجة المغربي وأحد السعودي.

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