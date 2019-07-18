العدالة يتعاقد مع التونسي أيمن المثلوثي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي العدالة يوم الخميس، تعاقده مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي لمدة موسم واحد، قادماً من النادي الإفريقي التونسي. وسبق للمثلوثي خوض تجربة الاحتراف بالدوري السعودي للمحترفين رفقة نادي الباطن، لستة أشهر في عام 2018. وكان العدالة تأهل إلى دوري المحترفين بعدما حل ثالثًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

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