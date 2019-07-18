شكرا لقرائتكم النيجيري أوبي ميكيل يعتزل كرة القدم دولياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الدولي النيجيري جون أوبي ميكيل يوم الخميس، اعتزاله اللعب الدولي بعدما شارك في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

ودافع ميكيل عن قميص منتخب بلاده، في 89 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف كما توج بكأس أمم أفريقيا عام 2013 مع المنتخب النيجيري.

وحققت نيجيريا المركز الثالث بالمسابقة القارية، عقب الفوز 1 - صفر على تونس يوم الأربعاء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.