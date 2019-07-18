شكرا لقرائتكم أتلتيكو يضم الإسباني ماريو هرموسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ناديا أتلتيكو مدريد وإسبانيول الإسبانيان لكرة القدم يوم الخميس أنهما توصلا إلى اتفاق لانتقال مدافع الثاني ماريو هرموسو إلى وصيف الدوري الإسباني، بموجب صفقة لخمسة أعوام مقابل 29 مليون يورو، إضافة إلى 4 ملايين كمكافآت.

وأفاد أتلتيكو في بيان "توصل أتلتيكو مدريد وإسبانيول إلى اتفاق لانتقال ماريو هرموسو إلى نادينا. لقد وقع المدافع عقداً لخمسة أعوام".

وبحسب نادي إسبانيول تقارب الصفقة "حوالي 25 مليون يورو"، إضافة إلى "4 ملايين كمكافآت بحسب أداء اللاعب، إلى جانب حصة بنسبة 20 بالمئة من أي عملية بيع محتملة في المستقبل".

Advertisements

وعبر المدافع الإسباني عن شعوره خلال حفل تقديمه الرسمي أمام الإعلاميين بالقول "أنا متأثر... إنها فرصة ستسمح لي أن أتطور أكثر كلاعب كرة قدم".

وبوصول هرموسو (24 عاما)، يختم لاعب إسبانيول السابق فصل تعاقد أتلتيكو مع المدافعين، بعد أقل من 24 ساعة من التقديم الرسمي لمدافع توتنهام ومنتخب إنجلترا كيران تريبيير المنتقل إلى نادي العاصمة لمدة ثلاثة مواسم مقابل 22 مليون يورو، بحسب تقارير صحافية.

وتدرج هرموسو في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد، وارتدى قميص منتخب إسبانيا ثلاث مرات، علما أنه سجل أربعة أهداف في 59 مباراة خلال عاميه الماضيين مع إسبانيول بعد ترفيعه للدفاع عن الفريق الأول للنادي الكتالوني.