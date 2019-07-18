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الاتحاد الإنجليزي يوقف ويغرم ستوريدج بسبب المراهنات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم دانييل ستوريدج المهاجم السابق لليفربول المنافس في الممتاز مبلغ 75 ألف جنيه إسترليني مع إيقافه لستة أسابيع، أربعة منها مع إيقاف التنفيذ، بسبب خرقه لقواعد المراهنات.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً واجه اتهامات بارتكاب 11 مخالفة لقواعد المراهنات تم رفض تسع مخالفات منها بواسطة لجنة الانضباط المستقلة.

ويمكن لستوريدج، الذي رحل عن عقب انتهاء عقده الشهر الماضي، استئناف مسيرته في الملاعب بداية من 31 يوليو الجاري لكن الاتحاد الإنجليزي أضاف أنه لا يتفق مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة وسيتقدم بطعن ضد قرار استبعاد أغلب الاتهامات الموجهة إليه.

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وقال ستوريدج في بيان: أنا سعيد لرفض تسع من بين 11 مخالفة وأن اللجنة وجدت أنني الشاهد الأمين، الذي يتمتع بمصداقية وأن تصرفاتي في يوم صعب بعينه كانت بعيدة عن طبيعة شخصيتي.

وواصل: تم نظر القضية على مدار سبعة أيام بواسطة لجنة متميزة وهو ما أدى لقرار مفصل تم صياغته بعناية جاء عقب تحقيق مكثف قام به الاتحاد، لذا فإنه من المحبط للغاية أن أسمع أن الاتحاد الإنجليزي سيتقدم بطعن على هذا القرار.

وتم اتهام ستوريدج بتسريب معلومات داخلية بشأن انتقاله المحتمل من ليفربول في يناير 2018 لأصدقاء مقربين له وأقاربه التي استغلوها في مراهنات.

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