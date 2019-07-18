شكرا لقرائتكم لايبزيغ يتعاقد مع الواعد الفرنسي نكونكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي لايبزيغ الألماني، اليوم الخميس، عن ضم لاعب الوسط الفرنسي الواعد كريستوفر نكونكو من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد حتى 2024.

ووفقاً لتقارير صحفية فقد كلفت الصفقة خزينة لايبزيغ 13 مليون يورو بجانب مليوني يورو أخرى كحوافز، وقال ماركوس كرويشه مدير الكرة في لايبزيغ: كريستوفر نكونكو يلائمنا تماما من خلال إمكانياته.

وشارك نكونكو في 29 مباراة مع سان جيرمان العام الماضي وسجل أربعة أهداف.