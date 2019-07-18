استاد القاهرة يكشف عن استعداداته لحفل نهائي بطولة أفريقيا 2019

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للكشف عن ملامح حفل ختام البطولة الأفريقية،حيث انه من المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس البطولة الأفريقية، مساء الجمعة بين منتخبي الجزائر والسنغال بإستاد القاهرة، ويسبقها حفل الختام الذي تركز اللجنة المنظمة على أن يخرج في أبهى صوره.

وتشتمل الاستعدادات لحفل الختام على مشاركة الفنانة دنيا سمير غانم حيث ستغني أغنية خاصة بالبطولة وتتغني بها عن الوحدة الأفريقية والتآخي بين شعوب القارة السمراء.

يذكر أن حفل الافتتاح قد أقيم يوم 21 يونيه الماضي بإستاد القاهرة، ونال على إشادة عالمية، حيث انه قد تضمن العديد من المؤثرات والاستعراضات المبهرة والتي برهنت على إمكانيات مصر في استضافة الحدث الكبير.