الكاف يدعو حارس مرمي منتخب مصر لحضور نهائي كأس بطولة أفريقيا

أعلنت عدة تقارير صحفية عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قام بتوجيه الدعوة لحارس المرمي محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر والنادي الأهلي لحضور نهائي بطولة كاس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي ستجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال.

حيث نشرت صحيفة “البلاد” الجزائرية بأن الاتحاد الإفريقي قد وجه الدعوة لمحمد الشناوي وهذا ما يعني انه من الممكن حصوله على جائزة أفضل حارس مرمي في البطولة، خاصة أن شناوي صاحب الرقم الأكثر في التصديات المؤثرة في بطولة كاس الأمم الأفريقية.

كما قالت الصحيفة انه على الرغم من وصول حارس مرمي منتخب الجزائر رايس مبولحي وتأله ووصوله إلى المباراة النهائية، الا انه قد لا يفوز بجائزة أفضل حارس مرمي في البطولة.

الجدير بالذكر أن شناوي قد شارك إجمالاُ في 4 مباريات مع منتخب مصر في نهائيات بطولة كاس الأمم الأفريقية، وقد خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات، وتلقت شباكه هدفا واحداً، وبذلك وصلت نسبة الإنقاذ إلى 94.1%.