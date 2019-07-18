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عبد الرحمن بودى يعود لصفوف وادى دجلة مقابل مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم مسئولو نادي وادى دجلة، عبد الرحمن بودى لاعب وسط الإنتاج الحربى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل مليون جنيه.

 

وكان عبد الرحمن بودى لاعبا فى صفوف وادى دجلة، قبل الانتقال للانتاج الحربى بعقد ثلاثى يتيح لدجلة إعادته بعد انتهاء مدة العقد نظير سداد مليون جنيه.

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كان الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، قد أخطر لاعبى الفريق بموعد العودة للتدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الكروى الجديد، وذللك عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق.

وأبلغ الجهاز الفنى لدجلة اللاعبين بالعودة للتدريبات على ملعب النادي، يوم السبت المقبل، حيث كان تاكيس جونيس طلب من إدارة النادى انطلاق فترة الاعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد، ليتم تحديد موعد إنطلاق فترة الإعداد عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل.


عبد الرحمن بودي

 

 

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