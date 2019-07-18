شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يظهر فى الزمالك بعد توديع الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر فرجاني ساسى لاعب وسط الزمالك لمقر النادى اليوم من أجل الانتظام في تدريبات الفريق بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب التونسي في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا وتنتهى غدا الجمعة بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال بعد صعودهما على حساب نيجيريا وتونس.

وكان ساسى قد شارك أمس فى خسارة تونس أمام نيجيريا فى مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع والتى فاز بها المنتخب النيجيرى بهدف نظيف ليتوج الأخير بالميدالية البرونزية.

ويستعد الزمالك لخوض ثلاث مواجهات حاسمة لبطولة الدورى بدايتها بمواجهة الجونة الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى، والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.