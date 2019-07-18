سوبر كورة يكشف قيمة رحيل محمد إبراهيم عن الزمالك وسبب يهدد الصفقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة، قيمة العرض المالى المقدم من نادي الفجيرة الإماراتى لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية. وتواصل سوبر كورة مع مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، كشف تفاصيل العرض الإماراتي المقدم للقلعة البيضاء لانتقال محمد إبراهيم لصفوف الفجيرة خلال التنقلات الصيفية. Advertisements ويتبقى للزمالك 3 مواجهات حاسمة بدايتها بمواجهة الجونة الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى، والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب. وأضاف المصدر الزملكاوى أن هناك عقبة تهدد إتمام صفقة انتقال محمد إبراهيم لصفوف فريق الفجيرة خلال الميركاتو الصيفى الجارى. لمعرفة تفاصيل العرض وسبب تهديد الصفقة، اضغط هنا..

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