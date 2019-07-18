شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الخطيب : كان 2019 مفخرة لكل أفريقي وعربي ومصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى و سفير كأس الأمم الأفريقية فى قرعة تصفيات كأس الأمم الافريقية 2021 المقام باحد الفنادق الكبرى بالزمالك .

وقال محمود الخطيب ان مصر نظمت كاس الامم الافريقية بصورة ناجحة جعلت البطولة مفخرة لكل افريقي وعربي وايضا لكل مواطن مصري نظرا للمشهد الرائع الذي وجدناه فى البطولة

وأضاف ان الملاعب رائعة فى مصر خلال كاس الامم الافريقي جعلنا كلاعبين قدامي اننا ننظر الى الملاعب ونتمني ان نرجع للعب مرة اخرى

وجاء تصنيف المنتخبات في القرعة كالتالي: التصنيف الأول: الجزائر - بوركينا فاسو - الكاميرون - كوت ديفوار - مصر - غانا - مالي - المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - تونس.

التصنيف الثاني: بنين - الكونغو- الجابون - غينيا - كينيا - ليبيا - موريتانيا- النيجر - الرأس الأخضر - جنوب أفريقيا -أوغندا - زيمبابوي.

التصنيف الثالث: أنجولا - مدغشقر - مالاوي - موزمبيق - ناميبيا - سيراليون - السودان - تنزانيا - توجو - أفريقيا الوسطى - غينيا بيساو - زيمبابوي.

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التصنيف الرابع : بوروندي - بوتسوانا - جزر القمر – أثيوبيا - أي سواتيني "سوازيلاند سابقاً"- رواندا - ليسوتو - غينيا الاستوائية.

التصنيف الخامس: تشاد - جيبوتي - جامبيا - ليبيريا - موريشيوس - ساوتومي - جزر سيشل - جنوب السودان.

ومن المقرر أن تلتقي منتخبات التصنيف الخامس "وجهاً لوجه" عن طريق المواجهات المباشرة في التصفيات التمهيدية، على أن ينضم الفائزين إلى منتخبات التصنيف الرابع لبدء دور المجموعات من التصفيات.

وفي دور المجموعات، سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للمشاركة في نهائيات كأس الامم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون بعد عامين.

وستشهد نسخة 2021 مشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية في تاريخ بطولة كأس الامم الافريقية بعد نسخة 2019 التي تختتم فعالياتها غداً الجمعة بإقامة المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية بـ 7 ألقاب ثم الكاميرون بـ 5 ألقاب.