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شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الاهلى لـ "اليو ديانج" : مرحبا بك فى نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر صور للمالى اليو ديانج لاعب الفريق الأحمر الجديد ورسالة ترحيب به " مرحباً بك في نادي القرن اليو ديانج " .
ووصل اللاعب إلى القاهرة أمس لبداية مشواره بشكل رسمى مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم.
وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، قد نجح فى إنهاء صفقة ديانج مع نادى المولودية الجزائرى وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته فى القاهرة وسافر اللاعب إلى بلاده مؤخراً لقضاء عدة أيام مع أسرته قبل بدء تجربته مع الأهلي رسمياً.
اليو يانج (1)
اليو يانج (1)
اليو يانج (2)
اليو يانج (3)
اليو يانج (4)
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