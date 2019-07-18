شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب الطائرة أمام الأرجنتين فى بطولة العالم بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3 /1 ، فى إطار أولى مواجهات بطولة العالم المقامة بالبحرين. ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كلا من، الأرجنتين وكوريا، وكوبا. ومن المقرر أن يلتقى شباب الفراعنة مع كوريا غدا، الجمعة، قبل مواجهة كوبا السبت المقبل، حيث استعد منتخبنا الوطنى لهذه البطولة بمعسكر مغلق فى بولندا ويقوده فنيا المدير الفنى حسام عبد العزيز. Advertisements

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