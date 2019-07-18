شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد يرفض قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض جمال عبد الحميد نجم القطبين السابق قرار تطبيق اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين فى ظل دراسة إتحاد الكرة تطبيقه فى الموسم الجديد.

و قال عبد الحميد فى تصريح لـ " الخليج 365 " أن تطبيق هذا القرار سينتج عنه عدم وجود منتخب قوى ، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القرار يحتاج إحتراف نجوم مصر فى الدوريات المختلفة للحفاظ على المنتخب .

ويترقب مسئولو الأندية المصرية وعلى رأسهم الأهلى والزمالك قرار اتحاد الكرة النهائى بشأن هذه الأزمة، لاسيما وأن الفريقين يضمان 5 أجانب فى قائمة كل منهما، لذا يترقبان مصير الأجانب سواء بالاكتفاء بـ4 فقط كما حدث الموسم الماضى، أو بزيادة العدد إلى 5 أجانب عن طريق اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كمحلى فى الموسم الجديد.