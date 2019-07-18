شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطف إسلام عيسى من الأهلي مقابل 35 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو نادي بيراميدز، مع إسلام عيسى لاعب النادي المصري، بعد إتمام المفاوضات بين الناديين والاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

بلغت قيمة صفقة انقال إسلام عيسي إلى بيراميدز 35 مليون جنيه، وكشف مسئولو الناديين أن الصفقة لن تشهد تبادل أي لاعبين.

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ومن المقرر أن يُعلن بيراميدز عن ضم إسلام عيسى خلال الساعات القادمة، بعد الأزمة التى فجرها اللاعب مؤخرا فى معسكر الفريق بالإسكندرية استعدادا للدورى الجديد بعدما غادر المعسكر وانقطع عن التدريبات، اعتراضا منه على مغالاة إدارة النادى فى مطالبها من أجل انتقاله إلى الأهلى أو بيراميدز، رغم إرسالهما عروضا رسمية لضمه.

وغادر اللاعب معسكر المصرى فى الإسكندرية وانقطع عن التدريبات، اعتراضا منه على مغالاة إدارة النادى فى مطالبها من أجل انتقاله إلى الأهلى أو بيراميدز، رغم إرسالهما عروضا رسمية لضمه.