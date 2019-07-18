شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدلى يصل القاهرة بعد تتويجه ببطولة أفريقيا للشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، البطل المصرى أحمد عدلى، بعد أن توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019، والتى أقيمت فى تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الجارى.

قام فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران، باستقبال البطل المصرى فور وصوله من تونس على الطائرة المصرية .

وحصد أحمد عدلى برصيد 8 نقاط من تسع مباريات وأداء 2814، وبذلك أكد أحمد عدلى تأهله لتمثيل قارة أفريقيا فى بطولة كأس العالم فى روسيا - سبتمبر 2019، حيث كان عدلى قد تأهل بالفعل بعد التتويج ببطولة المنطقة الأفريقية التى أقيمت فى مومباسا بكينيا.

وتعد البطولة الأفريقية وسيلة للمشاركة فى كأس العالم للشطرنج الفردى، والمقرر إقامتها فى روسيا خلال سبتمبر المقبل.

Advertisements

ويضم منتخب مصر الأول للرجال الدكتور باسم سمير أمين "المصنف الأول فى أفريقيا، وأول لاعب أفريقى وعربى يتجاوز فى تصنيفه الدولى 2700 نقطة"، وأحمد عدلى بطل العالم للشطرنج السابق، وأدهم فوزى وعبدالرحمن هشام.

ويضم منتخب مصر للسيدات كلا من شروق ناجى وفا، شاهندة ناجى وفا، آية معتز وإيمان الأنصارى، تحت إشراف المدير الفنى الكابتن عصام الجندى.