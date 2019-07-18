محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن أسباب قرار إقامة نهائي البطولات الأفريقية (دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية) على مباراة واحدة. الكاف كان أصدر قراراً تاريخياً بإقامة نهائي البطولتين من مباراة واحدة لأول مرة منذ انطلاق بطولات الأندية بمسماها القديم والحديث. وقال أحمد أحمد خلال المؤتمر الصحفي أن الاتحاد الأفريقي إن القرار جاء بسبب المشكلات التي تنتج عن إقامة النهائي على مباراتي ذهاب وإياب. Advertisements وأوضح رئيس الكاف أنه سيتواصل مع نظيره الدولي "فيفا" لمعرفة كيفية وضع كراسة الشروط لاختيار المدينة التي سوف تستضيف تلك المباراة. وأضاف أحمد أنه تم تحليل ما حدث خلال آخر نسختين للبطولة وتبين أن المشكلات جاءت بسبب إقامة النهائي على مباراتين. وأتم رئيس الكاف حديثه لافتًا إلى أن ماحدث في مباراة الترجي والوداد كان خطأ من الجانبين وكان على الجميع التحلي بالمرونة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الكاف على القرار التاريخي المتعلق بدوري الأبطال والكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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