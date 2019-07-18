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ديانج يصل الأهلي للانتظام في التدريبات الجماعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

وصل المالي أليو ديانج لاعب فريق الأهلي، إلى مقر النادي من أجل الانتظام في تدريبات الفريق.

وكان ديانج وقع للأهلي خمسة مواسم قادمًا من صفوف مولودية الجزائر، بعد مفاوضات قادها مدير التعاقدات بالنادي أمير توفيق.

ووصل ديانج إلى القاهرة أمس الأربعاء حيث سيخضع للكشف الطبي اليوم قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي سيستأنف تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري.

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