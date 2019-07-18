بلماضي يوضح حقيقة إساءته للجماهير المصرية قبل مواجهة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، إنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم أفريقيا.

ورد بلماضي على سؤال في المؤتمر الصحفي عن مساندة الجماهير المصرية لمنتخب بلاده، بالقول: "إن ارادوا تشجيعنا فمرحبا بهم." وهو ما فتح باب الاجتهاد في تفسير ما قاله المدير الفني للجزائر.

وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح ما قاله بلماضي وأكدوا أن الرجل لم يقصد اي اساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: "ما اقصده هو ان كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن اي احد ان يجبر الاخر على فعل اي شئ."

وأتم حديثه بقوله: "لم أعن أني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته هو انهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ اي قرار يريدونه، ونحن سنكون بخير في كل الأحوال لوجود جماهير حاضرة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية الى جانبنا غدًا."