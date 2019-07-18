«ديانج» يصل الأهلي بعد الانتهاء من الكشف الطبي

المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصل إلى مقر النادي بالجزيرة بعد الانتهاء من الكشف الطبي الذي خضع له ظهر اليوم.
ويظهر اليانج لأول مرة اليوم في مران الفريق داخل ملعب التتش، بعد التعاقد معه بشكل رسمي وتوقيعه على عقد يمتد ل5 مواسم..
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد نجح في إنهاء صفقة ديانج مع نادي المولودية الجزائري وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة 5 مواسم، وانهى كافة الاخجراءات الخاصة بإقامته في
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