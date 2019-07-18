صراع بين الأهلي والزمالك لخطف محمود متولي من الإسماعيلي

دخل ناديا الأهلي والزمالك في صراع شرس من أجل الحصول على خدمات محمود متولي لاعب فريق الإسماعيلي خلال موسم الانتقالات الصيفيةالجاري.
وأكدت مصادر أن قطي الكرة المصرية دخلا في مزاد للتعاقد مع محمود متولي لاعب الإسماعيليإلا أن كفه الزمالك أرجح للحصول على خدمات اللاعب.
ونجح متولي في خطف الأنظار خلال الموسم الماضي وقدم أداءًا رائعًا مع الدراويش جعله هدفًا لعدد من الأندية في الميركاتو الصيفي.
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