صراع بين الأهلي والزمالك لخطف محمود متولي من الإسماعيلي

دخل ناديا الأهلي والزمالك في صراع شرس من أجل الحصول على خدمات محمود متولي لاعب فريق الإسماعيلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. الجاري. وأكدت مصادر أن قطي الكرة المصرية دخلا في مزاد للتعاقد مع محمود متولي لاعب الإسماعيلي إلا أن كفه الزمالك أرجح للحصول على خدمات اللاعب. إلا أن كفه الزمالك أرجح للحصول على خدمات اللاعب. ونجح متولي في خطف الأنظار خلال الموسم الماضي وقدم أداءًا رائعًا مع الدراويش جعله هدفًا لعدد من الأندية في الميركاتو الصيفي.

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