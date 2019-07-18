الزمالك يتراجع عن ضم أبو جبل وأحمد عادل عبد المنعم

استقر نادي الزمالك، على التراجع عن فكرة التعاقد مع أي من محمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة وأحمدعادل عبد المنعم حارس المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم حراسة المرمى.
واكتفى نادي الزمالك بالتعاقد مع محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي الذي أنهى اتفاقه مع إدارة الأبيض على التفاصيل الخاصة بانتقاله للزمالك ويتبقى حسم الأمر بين الناديين.
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